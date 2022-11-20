بنزيما يعلق بعد استبعاده من كأس العالم: لم أستسلم أبداً.. إلى الأمام يا فرنسا

2022/11/20 | 10:05 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 20 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: علق كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد الإسباني على خروجه من قائمة...

ظهرت المقالة بنزيما يعلق بعد استبعاده من كأس العالم: لم أستسلم أبداً..



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