صادرات العراق النفطية إلى أمريكا تتراجع بمقدار 141 الف برميل

2022/11/20 | 10:05 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 20 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: سجلت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، الأحد، 20 تشرين الثاني، 2022، انخفاضاً...

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