اغلاق جامعات السليمانية وكرميان وحلبجة من قبل الطلبة المطالبين بصرف المنحة

2022/11/20 | 10:06 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - السليمانيةاغلاق جامعات السليمانية وكرميان وحلبجة من قبل الطلبة بسبب مطالبتهم بصرف المنحة الطلابية.يتبع..

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