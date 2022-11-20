إيلون ماسك يعلن عودة ترامب إلى

2022/11/20 | 10:06 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

أعلن إيلون ماسك مالك شركة "تويتر"، أنه سيعيد تفعيل حساب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب على منصة التواصل الاجتماعي.

وكان ماسك نشر استطلاعا يوم امس، لمعرفة رأي مستخدمي "تويتر" في إمكانية عودة ترامب إلى المنصة.

وكتب ماسك على حسابه الخاص في "تويتر": "الناس تحدثوا.



ترامب سيعود" بعد النتيجة الإيجابية للاستطلاع.

وعلى الفور عاد حساب ترامب على "تويتر" إلى الظهور مساء السبت.

وكانت إدارة "تويتر"، إلى جانب منصات إلكترونية أخرى، قررت حظر حساب ترامب بشكل دائم، بعد اقتحام أنصاره لمبنى الكابيتول في واشنطن، يوم 6 يناير 2021.

وفي تصريحات صحفية سابقة، قال ماسك إن حظر ترامب كان خطأ و"قرارا غبيا من الناحية الأخلاقية".

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