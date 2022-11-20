النـزاهة تعـلن صـدور أمري استقـدام لمدير عام في أحد دواوين الأوقاف

2022/11/20 | 10:06 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الاحد، صدور أمري استقدامٍ بحقِّ المدير العامّ لهيئة إدارة واستثمار أموال أحد دواوين الأوقاف الأسبق؛ لارتكابه عمداً ما يخالف واجبات وظيفته. وذكرت دائرة تحقيقات الهيئة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن"محكمة تحقيق الكرخ الثانية أصدرت أمري استقدامٍ للمُدير العام لهيئة إدارة واستثمار أموال أحد دواوين الأوقاف الأسبق، في قضيَّتي المُخالفات المنسوبة إلى مجلس هيئة إدارة واستثمار أموال الوقف بخصوص أحد العقارات في ديالى، فضلاً عن عقارٍ آخر في بغداد، تبلغ مساحته (9) دوانم".واضافت الدائرة أنَّ "محكمة تحقيق الكرخ الثانية قرَّرت استقدام المُتَّهم و(8) مُتَّهمين آخرين في ديوان الوقف؛ استناداً لأحكام المادَّة (331) من قانون العقوبات".وفي وقت سابق أعلنت الهيئة في التاسع عشر من آب الماضي عن صدور أمر قبضٍ وتفتيش بحق رئيس أحد دواوين الأوقاف، وكل من معاون المدير العام لهيئة إدارة واستثمار أموال الوقف؛ على خلفيَّة شراء فندق في إقليم كردستان بمبلغ (47,000,000,000) مليار دينارٍ دون وجود جدوى اقتصاديَّة.

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