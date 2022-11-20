عودة حركة القطارات بين كييف وخيرسون

2022/11/20 | 10:10 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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لأول مرة منذ 8 أشهر، انطلق قطار من العاصمة الأوكرانية كييف إلى مدينة خيرسون جنوبي أوكرانيا، والتي تم تحريرها مؤخراً من المحتلين الروس.أفادت وسائل إعلام أوكرانية أن 200 راكب حصلوا على تذاكر لركوب القطار الذي أطلق عليه اسم “قطار النصر”.

قام فنانون بتلوين عربات القطار بألوان زاهية كجزء من مشروع “قطار النصر”.ورحب مئات المتفرجين رافعين الأعلام الوطنية الأوكرانية ومطلقين الهتافات العالية المحتفية بوصول القطار الخاص إلى المحطة اليوم السبت.انقطع خط السكك الحديدية بين العاصمة كييف وخيرسون فور اندلاع الحرب في 24 فبراير(شباط) الماضي؛ نتيجة لغزو الجنود الروس.لم يتم تحرير منطقة دنيبرو إلا مؤخراً، بعد أن أجبر الجيش الأوكراني الروس على التراجع عبر النهر.

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