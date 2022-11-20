زيلينسكي: استعادة الطاقة تتصدر الأولويات

2022/11/20 | 10:10 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في أحدث خطاب مصور له، إن تأمين إمدادات الطاقة في البلاد، بعد موجات من الهجمات الروسية على البنية التحتية، ما زال على رأس الأولويات.

وأضاف “نعمل في البلاد بأكملها لاستقرار الوضع.



توجد معظم مشكلات الكهرباء في كييف وأوديسا وخاركيف والمناطق المحيطة بها”.

وسرعان ما أضاف أن كل شيء يتم عمله “لمساعدة الأشخاص على عيش حياة طبيعية”، لكنه أوضح أن حوالي 50% من البنية التحتية للطاقة في البلاد قد تم تدميرها.

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