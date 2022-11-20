مع غياب العديد من اللاعبين المؤثرين.. إصابة بنزيما تضع منتخب فرنسا في مأزق كبير

2022/11/20 | 10:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرضت محاولة فرنسا للدفاع عن لقبها في كأس العالم لكرة القدم لصفعة موجعة مع الإعلان في وقت متأخر السبت عن انسحاب مهاجمها المخضرم كريم بنزيمة، أفضل لاعب في العالم، من مونديال قطر 2022 لإصابة بفخذه.

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