وزير الدفاع الأميركي: الصين وروسيا تسعيان لعالم الغلبة فيه للأقوى

2022/11/20 | 10:29 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن من أن الصين وروسيا تسعيان إلى عالم تستخدم فيه القوة لحل النزاعات، متعهداً أن تواصل الولايات المتحدة الدفاع عن المبادئ الإنسانية والقانون الدولي.وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، قال في “منتدى هاليفاكس الدولي” للأمن … Readmore

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