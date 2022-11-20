السوداني مؤكداً: لا يمكن أن نستمر بسياسة الاعتماد على النفط مصدراً رئيسياً للموازنة

2022/11/20 | 10:29 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أنه “لا يمكن أن نستمر بسياسة الاعتماد على النفط مصدراً رئيسياً للموازنة”، منوهاً إلى انه “نضع مكافحة الفساد الإداري والمالي في سلم أولوياتنا لما لهذه الظاهرة من تهديد خطير على مجمل الخطط والبرامج … Readmore

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