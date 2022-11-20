ماسك يعيد حساب ترامب على تويتر

2022/11/20 | 10:37 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حساب ترامب حُظِر؛ إثر اجتياح عدد من أنصاره مبنى الكابيتول.

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