2022/11/20 | 10:39 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النـزاهة تعـلن صـدور أمري استقـدامٍ لمدير عام في أحد دواوين الأوقاف هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/11/20 | 10:39.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

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