تحذيرات من زوال الغابات في إقليم كردستان العراق

2022/11/20 | 10:43 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تزداد المخاوف من خسارة الغطاء النباتي والغابات في كردستان العراق، حيث قالت وزارة الزراعة إن الغابات في الإقليم مهددة بالزوال، بعد فقدان 50% من مساحاتها في العقد الأخير.

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