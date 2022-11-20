من بينها صعوبة البلع.. ما أبرز أعراض إصابة الأغشية المخاطية للفم؟

2022/11/20 | 11:01 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوضحت مدينة الملك سعود الطبية، عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، أن الأغشية المخاطية للفم تتمتع بأهمية فسيولوجية في الكلام، والمضغ، والبلع، فما أبرز أعراض إصابتها؟

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