(بغداد اليوم) تنفرد بعرض وثيقة حصرية لابرز ملفات الفساد في البصرة

2022/11/20 | 11:01 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- البصرة تنفرد (بغداد اليوم) بنشر وثيقة لسعر التبليط في مشروع مجاري القرنة في محافظة البصرة، حيث تبين الوثيقة ان سعر المتر المربع للتبليط هو 350 الف دينار عراقي (230 دولار امريكي.ووصف مختصون لـ(بغداد اليوم )، "سعر التبليط التي يظهر في الوثيقة بـ "أكبر صفقة فساد" في تاريخ مشاريع البنى التحتية على مستوى العراق على الأقل".وطالبوا "الجهات الرقابية بالتحقيق بملف مشروع القرنة بشكل خاص ومشاريع البصرة بشكل عام".وأكدت (بغداد اليوم)، أن "حق الرد مكفول لحكومة البصرة المحلية كونها الجهة المستفيدة والمتعاقدة مع شركة "خطيب وعلمي" اللبنانية، حيث أن الاخيرة هي من تضع الأسعار مع المهندس المقيم وباتت توصف بالجهة المتحكمة بمشاريع البصرة.

وتشهد محافظة البصرة الشريان الابهر للعراق بين الحين والاخر ملفات فساد كبيرة تنخر في مواردها المائية والنفطية عبر صفقات فساد مشبوهة من قبل متنفذين في البلد.

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