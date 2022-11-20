بغداد تعرض

2022/11/20 | 11:01 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ترجمة: مروان حبيب

أعلن وزير الخارجية فؤاد حسين، استعداد حكومة بغداد لــ "لعب دور الوسيط" بين الولايات المتحدة وإيران خلال المرحلة المقبلة بهدف حل ازمة الملف النووي الإيراني العالقة منذ أشهر.

وقال حسين من على هامش قمة المنامة المنعقدة في البحرين، بحسب ما أوردت شبكة ام اس ان الامريكية، ان "الصراع بين الولايات المتحدة وامريكا بات ينعكس بالتأثير على أراضي، مجتمع وسياسة العراق"، متابعا "من مصلحتنا ان نساعد في حال استطعنا بتشجيع الجانبين على العودة الى المفاوضات في فيينا".

وأكد ان بغداد "تحظى بعلاقات إيجابية مع كل من طهران وواشنطن، وتستطيع التحدث الى الجانبين بسهولة بالنظر الى العلاقات التاريخية الإيجابية التي يحظى بها"، موضحا "نحن قلقون من ان زيادة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران سيؤدي الى ادخال المنطقة في مرحلة خطر"، على حد قوله.

وفي وقت اسابق أشاد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، بجهود العراق ودوره في تعزيز الحوارات الإقليمية والدولية لترسيخ الاستقرار والأمن في المنطقة، فيما أكد استعداد طهران لمواصلة التنسيق مع بغداد في القضايا المشتركة.

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