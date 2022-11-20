مركز حقوقي: هنالك 26 الف مدرسة تحمل اسماء فقط دون ابنية

2022/11/20 | 11:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

كشف المركز الاستراتيجي لحقوق الانسان في العراق حاجة العراق الى بناء عشرة الاف مدرسة لاستيعاب التلاميذ والطلبة وفك الازدواج في الدوام.

وقال نائب رئيس المركز المحامي حازم الرديني في بيان ان "عدد ابنية المدارس بالعراق يبلغ ١٦ الف و600 مدرسة بينما عدد اسماء المدارس هو ٢٦ الف مدرسة وهذا يعني انه تم انشاء مدارس كاسماء فقط وليس كبنايات ودمجها بمدارس من خلال الدوام الثنائي والثلاثي في بناية واحدة علما ان عدد الطلاب بالعراق يصل الى ١٢ مليون طالب".

وطالب الحكومة "بوضع خطة متكاملة لحل ازمة الابنية المدرسية باسرع وقت لتحقيق المساواة بين جميع الطلبة،لوجود تفاوت بعدد الساعات الدراسية التي يتلقها الطالب ذات الدوام الواحد تصل الى خمس ساعات دراسية يوميا واربع ساعات دراسية يوميا بالمدارس الثنائية وثلاث ساعات دراسية باليوم للمدارس الثلاثية الدوام".

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