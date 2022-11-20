2022/11/20 | 11:05 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 20 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: قال دونالد ترامب، إنه “لا يرى أي سبب” للعودة إلى تويتر،...

ظهرت المقالة ترامب: لا ارى أي سبب للعودة إلى تويتر..



سوشال تروث مميزة أولاً على المسلة.

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