2022/11/20 | 11:05 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني كشف المركز الاستراتيجي لحقوق الانسان في العراق ، اليوم الاحد، حاجة العراق الى بناء عشرة الاف مدرسة لاستيعاب التلاميذ والطلبة وفك الازدواج في الدوام.وقال نائب رئيس المركز المحامي حازم الرديني، في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مركز حقوقي: نحو 10 آلاف مدرسة في العراق تحمل أسماء فقط دون أبنية المركز الخبري الوطني.

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