مؤقتة القوة الجوية: عقدنا اجتماعاً استثنائياً.. هذه تفاصيله

2022/11/20 | 11:21 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن رئيس الهيئة المؤقتة لنادي القوة الجوية عماد الزهيري، تفاصيل الاجتماع الاستثنائي للهيئة المؤقتة للصقور.وقال الزهيري في بيان إن “الهيئة المؤقتة عقدت اجتماعاً مهماً واستثنائياً تناول عدة مواضيع مهمة وكثيرة واستطعنا تحقيق انجاز مهم وكبير من خلال التصويت على عودة الكثير من المفصولين بقائمة كبيرة وانتساب بعض المدنيين والضباط ،لاسيما من الفريق الأول”.[…]

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