2022/11/20 | 11:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- +A -A

بغداد اليوم- متابعات

أطلقت وزارة الدفاع التركية، اليوم الاحد، تسمية "سيف المخلب"على العملية العسكرية الجديدة في شمال العراق وسوريا، فيما توعدت بـ "وقت الحساب".

واعلنت وزارة الدفاع التركية في بيان لها، "تنفيذ عمليات قصف لمواقع حزب العمال الكردستاني داخل العراق وسوريا، فيما أوضحت الوزارة ان " العمليات تستند للبند 51 من ميثاق الأمم المتحدة تحت تسمية (سيف المخلب) في مناطق شمال العراق وسوريا والتي تستخدم كقواعد من قبل حزب العمال الكردستاني لشن هجمات على بلادنا".

وأضافت أن " تصريحات الوزارة أتت مصحوبة بتغريدات عبر صفحتها الرسمية على تويتر تظهر انطلاق طائراتها العسكرية ضمن ما قالت انه "وقت الحساب"، مؤكدة استهداف مواقع داخل سوريا بالإضافة الى الشمال العراقي، دون توفير المزيد من التفاصيل".

وأعلن المرصد السوري لحقوق الانسان بعد ساعات قليلة من وقوع الهجمات الجوية، تسجيله مقتل 6 عناصر من قوات سوريا الديمقراطية الكردية، بالإضافة الى 6 جنود سوريين.

يشار الى ان محافظة السليمانية تعرضت أمس السبت الى قصف تركي استهدف أطراف جبال قنديل داخل المحافظة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تركيا تشن عملية "سيف المخلب" في شمال العراق وسوريا وتتوعد بـ "وقت الحساب") نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تركيا تشن عملية "سيف المخلب" في شمال العراق وسوريا وتتوعد بـ "وقت الحساب") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).