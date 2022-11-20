لليوم الثاني توالياً.. الحشد يطلق عملية دهم وتفتيش في جبال حمرين

2022/11/20 | 11:33 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - امن

اعلن الحشد الشعبي، اليوم الاحد، مواصلة عمليات الدهم والتفتيش الواسعة ومن خمسة محاور، لمطاردة داعش في سلاسل جبال حمرين شمال شرق ناحية العظيم في ديالى.

وقال الحشد في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "اللواء الرابع بالحشد الشعبي شرع بالاشتراك مع قوة من مديرية أمن الحشد الشعبي في محور صنديج واللواء ١١ في قيادة الفرات الأوسط الحشد الشعبي في محور طريق النياسم كما باشر اللواء ٢٣ التابع الى قيادة عمليات ديالى للحشد في تفتيش محور مرصد نارين واللواء ٢٤ في محور عمر مندان بالإضافة الى اللواء ٦٢ في محور ام الحوالي وبالاشتراك مع طيران الجيش".

وأضاف، ان "عمليات الدهم والتفتيش نفذت بقطعات راجلة لوعورة المنطقة وكذلك لتجنب العبوات المزروعة على جانب الطرق".

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