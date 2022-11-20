طعنها ثم أطلق الرصاص عليها.. شخص يقتل شقيقته

2022/11/20 | 11:36 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – بغدادأفاد مصدر أمني، اليوم الأحد، بمقتل فتاة من قبل شقيقها في منطقة الدورة بمحافظة بغداد.

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