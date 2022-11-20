2022/11/20 | 11:41 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فتاة تسرق أموالا من بيت أهلها شمال غربي بغداد وتهرب مع شخص آخر هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/11/20 | 11:41.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فتاة تسرق أموالا من بيت أهلها شمال غربي بغداد وتهرب مع شخص آخر) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فتاة تسرق أموالا من بيت أهلها شمال غربي بغداد وتهرب مع شخص آخر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).