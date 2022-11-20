فيديو:تشييع مهيب لقائد في لواء علي الاكبر وممثل السيستاني يصلي على جثمانه

2022/11/20 | 11:43 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شيع اهالي كربلاء اليوم الاحد

القائد احمد مكصد آمر فوج الاشتر في

لواء علي الأكبر، الذي استشهد اثر

انفجار عبوة ناسفة وضعت بجانب الطريق

اثناء عمليات التقدم ضمن عمليات تطهير

سلسلة جبال حمرين في ديالى".

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