شاهد بالفيديو.. برأيك ماهي الامور التي ممكن ان تتوفر بالعمل حتى تكون حياة الموظف افضل؟

2022/11/20 | 11:50 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: T_E-SzTxoEw

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