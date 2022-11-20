الصناعة: شركة واحدة من 31 تغطي رواتب موظفيها وتوجّه لإنتاج أنظمة الري

2022/11/20 | 11:51 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

أكد وزير الصناعة والمعادن خالد بتال، اليوم الأحد، امتلاك الوزارة 31 شركة بمختلف الصناعات وفيما أشار إلى أن واحدة منها فقط تغطي رواتب موظفيها، لفت إلى أن الشركة العامة لصناعة السيارات والمعدات الميكانيكية قابلة للتطوير بشكل سريع وبإمكانها انتاج منظومات ري خلال الأشهر الأولى من عام 2023.

وقال بتال في حديث لوكالة الأنباء العراقية وتابعته "الاقتصاد نيوز"، إن " الشركة العامة لصناعة السيارات والمعدات الميكانيكية واحدة من الشركات القابلة للتطوير بشكل سريع، إذ يمكن النهوض بها خلال عام واحد من خلال تفعيل بعض القوانين وكسر الروتين لبعض الأمور المتعلقة بتسهيل المهمة ومخاطبة الجمارك".

وأشار الى أنه "تمَّ البحث مع المستثمر الرئيس الشريك للشركة العامة للصناعات الميكانيكية سابقاً والمدمجة مع الشركة العامة للصناعات السيارات حالياً بشأن الخطوط العامة للمرشات وأنظمة الري الحديثة خلال زيارة الشركة"، مبيناً، أن "هذا الملف له اهمية أكبر من صناعة السيارات بسبب ما يعانيه العراق من شحٍّ مائيٍّ ولتحقيق الأمن الغذائي من خلال إنتاج المرشات المحورية وأنظمة الري لتسهم في انتاج الحنطة تحديداً؛ لتحقيق الأمن الغذائي للمواطن".

وتابع، أنه "يمكن إنجاز الأمر والبدء بالإنتاج خلال الأشهر الأولى من العام المقبل"، موضحاً، أنَّ "هناك عملاً على إيجاد منافذ تسويقية والمشاركة مع وزارة الزراعة من خلال الشركة العامة الإنتاج السيارات".

وعن مشاكل الوزارة، أكد بتال، أنَّ "المشكلة في وزارة الصناعة مركبة، فجزء منها يتعلق بعدد العاملين في الوزارة"، مبيناً، أنَّ "الشركة العامة للسيارات لديها ما يقرب من 5 آلاف، والحاجة الفعلية لا تتجاوز 2000، أيْ أنَّ 3 آلاف موظف يمثلون زيادة في هذه الشركة".

وتابع، أنَّ "الوزارة تمتلك في الوقت الحالي 31 شركة، واحدة منها تغطي رواتب موظفيها وهي الشركة العامة للأسمدة الجنوبية".

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