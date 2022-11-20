بعيداً عن سومو.. الصين تبدأ بشراء نفط كردستان لأول مرة

2022/11/20 | 11:51 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

كشفت مصادر مطلعة، عن قيام الصين الشريك الأول لشركة تسويق النفط "سومو" بشراء اكثر من مليون برميل من نفط إقليم كردستان خلال الشهر الحالي ، لأول مرة.

وقالت المصادر لـ "الاقتصاد نيوز"، إن "الصين اشترت من إقليم كردستان منذ بداية الشهر الحالي وحتى يوم 16، اكثر من 1.077 مليون برميل".

وأضافت أن "الصين لأول مرة تقوم بشراء النفط من إقليم كردستان، بعد ان كانت تشتري النفط من الحكومة المركزية فقط"، موضحة أن "الصين حتى الآن اشترت من سومو 20.5 مليون برميل".

وتوجد خلافات كبيرة بين بغداد واربيل حول تصدير النفط، اذ يقوم إقليم كردستان بتصدير النفط بشكل مستقل بعيدا عن بغداد.

وكان الخبير النفطي إحسان العطار، قال يوم الجمعة، 11 تشرين الثاني 2022، إن إقليم كردستان وضع في الدستور، مواد تتيح له تصدير النفط وإدارة الحقول النفطية "بدون إشراف وتدخل بغداد".

وأضاف العطار في حديث لـ"الاقتصاد نيوز"، أن "المواد تتضمن أن الحقول الجديدة هي تحت سيطرة الإقليم بينما الحقول القديمة هي تحت سيطرة بغداد".

وتابع، أن "حل مشكلة النفط والغاز في العراق، تتمثل بتعديل الدستور، ويجب أن يكون النفط ملكاً للشعب العراقي ويُدار من قبل الحكومة الاتحادية، ومن ثم توزيع الإيرادات المالية إلى المحافظات والإقليم على نسبة السكان".

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