وزير الكهرباء يعلن وضع خطط طارئة لمعالجة ملف الطاقة

2022/11/20 | 11:51 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

أعلن وزير الكهرباء زياد علي فاضل، اليوم الاحد، وضع خطط طارئة لمعالجة ملف الطاقة.

وذكر بيان للوزارة تلقته "الاقتصاد نيوز"، أن "وزير الكهرباء زياد علي فاضل استقبل لجنة الكهرباء النيابية".

وأكد خلال اللقاء ان "اولوياتنا ستكون لخدمة المواطنين"، مشيرا الى ان "الوزارة تعمل على وضع خطط طارئة وستراتيجية لمعالجة ملف الكهرباء".

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