2022/11/20 | 11:57 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 20 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: اصدرت وزارة التربية، الاحد، 20 تشرين الثاني، 2022، توضيحاً بشأن الابنية...

ظهرت المقالة التربية ترد على اتهامات الانجازات الوهمية: 26 الف ادارة مدرسية في العراق أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية ترد على اتهامات الانجازات الوهمية: 26 الف ادارة مدرسية في العراق) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التربية ترد على اتهامات الانجازات الوهمية: 26 الف ادارة مدرسية في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).