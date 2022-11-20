قد يكون الأصغر بدبي.. استكشف تجربة طعام حميمة في مطعم ياباني بـ9 مقاعد فقط

2022/11/20 | 12:18 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عند تتخيّل مطعمًا حائزًا على نجمة "ميشلان"، قد يخطر في بالك مساحة ضخمة تعج بالحركة، وسيلاً لا نهائيًا من الزبائن التواقين لتجربة الأطعمة الشهية.ولكن لا ينطبق الأمر على مطعم "هوسيكي" في دبي.ويحتضن هذا المطعم 9 مقاعد فقط، ويعني ذلك أنك ستحظى بتجربة حميمة ابتكرها الشيف البارع، ماساهيرو سوغياما.

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