المنافذ تضبط حليب اطفال ‘ اكسباير’ مخالف لشروط الاستيراد

2022/11/20 | 12:21 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السيد رئيس هيأة المنافذ الحدودية المحترم السيد مدير عام العمليات والخطط المحترم المحترم تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس هيأة المنافذ الحدودية في رصد المخالفات ومنع حدوثها وبناءا على المعلومات الواردة الينا من مصادرنا الخاصة ، تم […]

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