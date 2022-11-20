اختتام اعمال مؤتمر كوب 27 في شرم الشيخ بإنشاء صندوق تعويض للدول الفقيرة

2022/11/20 | 12:23 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اختتم مؤتمر الأطراف حول المناخ (كوب27) صباح الأحد في مدينة شرم الشيخ المصرية دون إعادة تأكيد أهداف جديدة لخفض انبعاثات غازات الدفيئة مقارنة بالقمم السابقة، لكنه أقر إنشاء صندوق لتعويض الدول الفقيرة المتضررة من التغيّر المناخي.وأبدى الأمين العام للأمم … Readmore

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