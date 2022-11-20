2022/11/20 | 12:23 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب النائب في البرلمان العراقي عن محافظة نينوى، نايف الشمري، بزيادة رواتب المتقاعدين، وجعلها لا تقل عن مليون دينار عراقي.وقال الشمري خلال مؤتمر صحفي في البرلمان إنه يجب إنصاف المتقاعدين الذين أفنوا عمرهم في خدمة وطنهم، وإنه ليس من … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النائب نايف الشمري يطالب بزيادة رواتب المتقاعدين ليكون الحد الادنى مليون دينار عراقي) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النائب نايف الشمري يطالب بزيادة رواتب المتقاعدين ليكون الحد الادنى مليون دينار عراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).