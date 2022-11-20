بتكلفة 4 مليارات دولار.. شركة سعودية تطلق

2022/11/20 | 12:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت دار الأركان للتطوير العقاري في السعودية، الأحد، إنها وقعت اتفاقية مع شركة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب لاستخدام علامة ترامب التجارية في مشروعها الذي تبلغ تكلفته أربعة مليارات دولار في سلطنة عمان، والذي يتضمن ملعبا للجولف وفندقا وفيلات.

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