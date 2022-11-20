التربية تنشر تعليمات التقديم للامتحانات التمهيدية لجميع المراحل

2022/11/20 | 12:31 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم -

تنويهتعليمات وضوابط التقديم للامتحانات التمهيدية للعام الدراسي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ادناه الضوابط والمواعيد الخاصة بالتقديم للامتحانات التمهيدية للمرحلة الابتدائية والمتوسطة والاعداديةيتبع ...

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