القوات الامنية تستخدم غاز المسيل للدموع ضد الطلبة المتظاهرين في السليمانية (فيديو)

2022/11/20 | 12:31 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - السليمانية

افاد مصدر محلي في محافظة السليماني، اليوم الاحد، استهداف الطلبة المحتجين بالغاز المسيل للدموع من قبل القوات الامنية في محافظة.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "القوات الأمنية استهدفت الطلبة المحتجين بالغاز المسيل للدموع".

وصباح اليوم، أفاد مصدر محلي في محافظة السليمانية، بإغلاق 3 جامعات من قبل الطلبة احتجاجاً على عدم صرف المنحة لهم.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "الطلاب في محافظة السليمانية اغلقوا 3 جامعات في المحافظة، متمثلةً بجامعة السليمانية وكرميان وحلبجة من قبل الطلبة بسبب مطالبتهم بصرف المنحة الطلابية.

وأضاف، أن "الطلبة هددوا في التصعيد في حال لم يتم تنفيذ مطالبهم ويتم صرف المنحة لهم".

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