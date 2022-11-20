بالإنفو.. أبرز إنجازات هيئة النزاهة لشهر تشرين الاول الماضي

2022/11/20 | 12:31 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأحد، عن تنفيذ 46 أمر قبض واستقدام لذوي الدرجات العليا.

وذكر بيان للهيئة، تلقته (بغداد اليوم)، أنَّ "عدد المتهمون الذين تم ضبطهم بالجرم المشهود خلال شهر تشرين الأول بلغ 27 متهماً، فيما بلغ عدد أوامر القبض والاستقدام القضائية الصادرة بحق ذوي الدرجات العليا 46 أمرا".

وأضاف البيان، أن "ملفات تسلم الهاربين والأموال المهربة خلال شهر تشرين الأول بلغت 54 ملفاً".

واشار الى أن "الهيئة نفذت 17 دورة تدريبية تنوعت بين ورش وندوات".

أدناه احصائية لأبرز إنجازات هيئة النزاهة لشهر تشرين الأول الماضي:

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