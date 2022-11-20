الوحيد بالعراق ومتعاقد مع وزارتي الدفاع والداخلية : مركز الوارث درمان للأطراف الذكية والتأهيل الطبي في كربلاء

2022/11/20 | 12:34 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعتبر مركز الوارث درمان للأطراف

الذكية والتأهيل الطبي التابع للعتبة

الحسينية المقدسة هو المركز الأول

والوحيد في العراق الذي يقوم بتركيب

وبرمجة الأطراف الاصطناعية الذكية

(ببرمجة إلكترونية) من مناشئ عال

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