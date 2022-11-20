2022/11/20 | 12:34 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت أسعار صرف الدولار، اليوم الأحد،

انخفاضاً طفيفاً في الأسواق المحلية

وحسب الجدول التالي:

- أسعار بيع الدولار 148.300 دينار لكل 100

دولار

- أسعار شراء الدولار 148.200 دينار لكل 100

دولار

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انخفاض الدولار في السوق المحلية) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انخفاض الدولار في السوق المحلية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).