الصين تقدم عرضاً للعراق: جاهزون لمكافحة التصحر في بلدكم

2022/11/20 | 12:34 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد العراق، الأحد، حاجته للاستفادة من

خبرات الجانب الصيني للحصول الخبرات

الصينية في مكافحة التصحر ومواجهة

تأثيرات التغير المناخي.

وذكرت وزارة الزراعة في بيان لها، أن

"وزير الزراعة عباس العلياوي استقب

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