انطلاق عملية الإرادة الصلبة الثامنة في صحراء الجزيرة

2022/11/20 | 12:36 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – امنأفاد مصدر أمني، اليوم الاحد، بانطلاق عملية الإرادة الصلبة الثامنة في صحراء الجزيرة.

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