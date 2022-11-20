46 أمر قبض واستقدام بحق الدرجات الخاصة خلال الشهر الماضي

2022/11/20 | 12:41 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الأحد، أبرز إنجازاتها لشهر تشرين الاول الماضي، مشيرة إلى صدور 46 أمر قبض واستقدام بحق ذوي الدرجات العليا.

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