نائب عن الديوانية يصدر توضيحاً يخص سحب يد المحافظ

2022/11/20 | 12:41 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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انتقد النائب عن محافظة الديوانية عزيز شريف المياحي، محاولات البعض لحرف الحقائق وابراز العضلات تهرباً من المسؤولية من خلال التحايل ونشر معلومات مضللة وغير دقيقة عبر صفحات تابعة لهم في مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال المياحي في بيان اورده مكتبه الاعلامي، إن “وسائل التواصل الاجتماعي تناقلت صورة لمجموعة تواقيع لبعض نواب محافظة الديوانية مضمونها سحب يد المحافظ ، واتهمت تلك الصفحات زورا وبهتانا باقي ممثلي المحافظة بالتنصل عن واجبهم تجاه ابناء محافظتهم من خلال عدم التوقيع على تلك الورقة التي تم تقديمها الى رئيس مجلس الوزراء خلال زيارته الى المحافظة”.

واضاف المياحي، اننا “ومن باب المسؤولية الاخلاقية والقانونية تجاه ابناء محافظتنا العزيزة والذين يعرفوننا جيدا فاننا نود ايضاح الامور الاتية اولها ان تلك الورقة التي تم تقديمها لم تعرض علينا وليس لدينا اي علم بها الا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، بل على العكس فهنالك ورقة سبقتها فيها تواقيع سبع نواب نحن من بينهم تضمنت نفس المضمون وكان هنالك اتفاق على عرضها على رئيس الوزراء لكنها اختفت ولم يتم تقديمها”.

وتابع ان “موقفنا ما زال واضحا وثابتا ومتمسكين بتوقيعنا على الورقة السابقة وكل موقف يصب في مصلحة الديوانية واهلنا فيها كما عودناهم دائما اما تلك المحاولات الرخيصة والبعيدة كل البعد عن المهنية فلن ننزل لمستواها كونها لا تتعدى مستوى المزايدات الرخيصة ممن افلسوا امام جماهيرهم ومحاولة منهم لابراز العضلات من خلال حرف الحقائق التي لا يخفيها غربال المتصيدين بالماء العكر”.

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