2022/11/20 | 12:53 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 20 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: لا يختلف اثنان على أن النجمين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي من...

ظهرت المقالة تعرف على ترتيب رونالدو وميسي في قائمة أفضل الهدافين في تاريخ كأس العالم أولاً على المسلة.

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