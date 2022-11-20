2022/11/20 | 12:55 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: VFzdEcBzCW8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. العميد نبراس محمد ضيف برنامج يوم جديد حول الجريمة الالكترونية) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. العميد نبراس محمد ضيف برنامج يوم جديد حول الجريمة الالكترونية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).