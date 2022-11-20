نصير شمة لـ

2022/11/20 | 12:57 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الموسيقار العراقي، نصير شمة، في حديثه مع "العربي الجديد"، على رغبته برؤية منتخب "أسود الرافدين" في المونديال المقبل، مشيداً بما فعلته قطر لاستضافة بطولة كأس العالم 2022، التي تنطلق غدًا في العشرين من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي.

واعتبر نصير شمة أن إقامة كأس العالم في بلدٍ عربي، هو إنجاز حقيقي وكبير، ويعطي انطباعاً جديداً عن منطقة الشرق الأوسط، مباركًا لجميع المنتخبات العربية، التي استطاعت الوصول إلى مونديال قطر 2022.

وعبّر نصير شمة عن حزنه لعدم حضور منتخب العراق في مونديال قطر، متمنياً رؤية "أسود الرافدين" في كأس العالم القادمة، مؤكداً أنّه سيقوم بمناصرة المنتخبات التي تصل إلى ربع نهائي النسخة المقبلة.

بعيدا عن الملاعب

التحديثات الحية

واختتم نصير شمة حديثه معنا بالتعبير عن رغبته بمرافقة ابنته إذا أتيحت له الفرصة لمشاهدة المباريات في بطولة كأس العالم، لأنها متعلقة كثيراً بكرة القدم، وتحب مشاهدة المواجهات.

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