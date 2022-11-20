2022/11/20 | 13:15 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ افاد مصدر امني بمقتل فتاة اليوم الاحد، على يد شقيقها ذلك بعد هروبها من مدينة العمارة وتوجهها لبغداد.وقال المصدر لوكالة ايرث نيوز، ان “فتاة تعرضت للقتل باسلوب طعن السكين واطلاق الرصاص عليها من قبل شقيقها ضمن حي الشرطة في منطقة الدورة”.وبين المصدر ان “الفتاة من سكنة العمارة وتعمل (راقصة) في نادي […]

ظهرت المقالة هاربة من العمارة “وراقصة” في بغداد..



مقتل فتاة على يد شقيقها بالعاصمة أولاً على ايرث نيوز.

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