مكافحة إرهاب كردستان: الغارات التركية قتلت 32 عنصرا من حزب العمال الكردستاني

2022/11/20 | 13:33 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم

كردستان، اليوم الأحد، تنفيذ تركيا 25

غارة جوية قتلت فيها 32 عنصرا من حزب

العمال بعملية "المخلب- السيف".

وذكر جهاز مكافحة الإرهاب في الإقليم

حسب بيان صحفي، أن "الجيش

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