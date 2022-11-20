"واشنطن بوست": إيران ستساعد روسيا في إنتاج طائرات مسيرة لاستخدامها في أوكرانيا

2022/11/20 | 13:33 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، نقلا عن

معلومات مخابرات اطلعت عليها أجهزة

أمنية أميركية وغربية أخرى، أن روسيا

توصلت إلى اتفاق مع إيران للبدء في

تصنيع مئات الطائرات المسيرة المزودة

بأسلحة داخل روسيا.





وقا

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